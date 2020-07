Foche Peñín, guitarrista y miembro de la Banda Gaudí: “Estamos todo el colectivo tirado, tenemos bloqueo institucional por todos los lados”

ENTREVISTA EN POR FIN NO ES LUNES

Con las fiestas de los pueblos canceladas, las bandas y las orquestas que amenizaban las verbenas populares están totalmente paralizadas. El colectivo todavía no ha conseguido respuesta alguna y no sabe cuándo volverán a trabajar. En ‘Por fin no es lunes’ hablamos con Foche Peñín, guitarrista y miembro de la Banda Gaudí, uno de tantos afectados por esta situación.