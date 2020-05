Los finales de series de televisión nunca gustan a todos

¿Por qué nos duelen tanto los finales que nos decepcionan? "A lo mejor te has tirado siete años viendo una serie, les dedicas mucho tiempo, no es como ver una película", asegura Iván Reguera. Pero acabar una serie puede ser más difícil de lo que pensamos: los guionistas y creadores a veces no pueden escribir un final cerrado, y es complicado mantener el mismo número de espectadores durante años y con un presupuesto óptimo. ¿Y un buen final de serie? Aloña Fernández Larrechi no lo duda, su final favorito es el de A dos metros bajo tierra y también considera "muy bien cerrado el de Breaking Bad".

Seguro que te interesa...

-Kinótico 198. Reese Witherspoon, Time's Up y el motor de cambio de Hollywood

-¿Qué es una cápsula del tiempo?