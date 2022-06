Eva Moral: "El embarazo y el postparto no están normalizados en el deporte de élite"

'Nunca te rindas' es el lema de vida de Eva Moral y también la frase que lleva tatuada en su piel.

Ella es un claro ejemplo de 'Si se quiere, se puede'. Trabajaba como abogada en un banco y hacía triatlón a nivel popular. Pero un accidente en una ruta cicloturista en 2013 le provocó una lesión medular que le dejó en silla de ruedas. Lejos de venirse abajo, optó por mirar hacia delante y se aferró al deporte para marcarse nuevos retos.

Hoy es un referente en paratriatlón a nivel internacional ya que ha sido campeona de España, de Europa y del mundo, y no para de acumular títulos en su palmarés. Su próximo reto: clasificarse para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Pero antes, su medalla más deseada: dar a luz a Carmen, su primera hija, con quien ya ha compartido el podio en varias ocasiones. Una de ellas, en 2021, cuando ganó la Medalla de Oro en el Campeonato de Europa de Paratriatlón y otra hace poco al llevarse el Bronce en el Campeonato del Mundo de Paratriatlón en Dubai.

En Por fin no es lunes, explica cómo le ha cambiado no sólo la vida sino la manera de competir estar embarazada y cuáles son los principales miedos a los que se enfrenta en su profesión. Reconoce que no está "normalizado" ni el embarazo ni el postparto en la carrera de una deportista de élite y asegura que actualmente se encuentra luchando por que eso cambie: "En triatlón vamos por ránking ganando puntos. Ahora, al no estar compitiendo por el embarazo, no los estoy ganando. Estamos luchando para que se nos respete el ránking durante el embarazo para no perderlo".