La Estrella Michelín más joven de España

Vicky Sevilla era una "nini", pero ahora ha pasado a ser “TOTO”, como le dice su madre.

A los 17 años ni trabajaba ni estudiaba. Era una nini sin vocación conocida. Unas vacaciones en Formentera le hicieron encontrar su verdadera pasión. Impresionada por la isla, quiso quedarse trabajando “de lo que fuera”. Entró en una cocina y ahí comenzó todo. Por casualidad y sin buscarlo. Con 25 años abrió su propio restaurante. El restaurante Arrels, en Sagunto (Valencia), en las caballerizas de un Palacete del siglo XVI. El camino no ha sido fácil. Pero, con talento y tesón lo ha conseguido. Aquella nini sin vocación es hoy una de las cocineras con mayor proyección del momento, además de ser la mujer más joven de España en conseguir una Estrella Michelín.

Abrir el restaurante no fue fácil. No tuvo pérdidas, pero ella no cobraba e incluso tenía la luz puenteada. Pero fue llegar los reconocimientos y empezar a llenar el libro de reservas. Pero la vida familiar la ha perdido. Hay que sacrificar cosas para llegar a un nivel muy alto en la cocina. Le gustaría que la profesión se normalizase y poder librar dos días a la semana.

Y si vas a su restaurante, hay dos menús degustación cerrados, así que no puedes escoger platos. Pero seguro que te gustan.