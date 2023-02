España fue el segundo fabricante mundial de máquinas de pinball

El pinball, el mítico juego que decoraba los bares y salones recreativos de España y medio mundo era una máquina a la que había que echarle unas monedas y salía una bola de acero que había que evitar que cayera por el sumidero del tablero inclinado. Para eso teníamos que impulsar la bola hacía arriba con los ‘flippers’ o aletas y conseguir puntos haciendo pasar la bola por pasillos o lanzándola contra los ‘bumpers’ o setas que sonaban y se iluminaban.

Hubo un tiempo en el que los chavales no decían aquello de “echar unas partidas a la Play”, sino de “echar un pinball”. Uno de esos chavales era Txus Algora, que no solo es un enamorado de esta máquina recreativa, sino que se ha convertido en algo así como el cronista oficial del pinball en España. Es el impulsor del blog ‘Pinball con Ñ’ y de la base de datos más grande de pinballs en España, además de autor del libro ‘¡Bola extra! Historia del pinball español’. Con él hablamos en Por fin no es lunes sobre la historia de este juego en nuestro país.