El encargado del catering de Onda Cero en El Rocío nos deleita con los manjares de La Romería

El Rocío es un lugar donde comer bien. Aquí continuamente estamos con la boca llena de productos de primera calidad, bien lo saben los onubenses ¡Qué gambas y qué jamón tienen en esta tierra!

La Romería se presta a comer. Con esa tradición de campo, de picnic, unida a los guisos, platos de cuchara que entonan el cuerpo y auténticas delicatessen que se pueden degustar aquí.

En Onda Cero tenemos el placer de contar, desde hace 20 años, con un profesional que se encarga del catering. Su nombre es Emilio Martín Romero y con él les aseguro que no nos quedamos con hambre.

Es el dueño del restaurante El Camino, situado en la Sierra de Huelva en Almonaster La Real y no para. Desde por la mañana hasta por la noche él y su equipo tienen preparados los fogones, porque aquí no hay hora de comer, no hay horarios, siempre está la mesa puesta.