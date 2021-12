La emotiva historia de la bebé prematura que trabaja con el médico que le salvó la vida: "Nos emocionamos mucho al conocernos"

LEER MÁS Una joven que nació prematura trabaja con el médico que le salvó la vida 24 años después

El 14 de diciembre de 1997, Noelia Ruiz nació en el Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona con tan solo 24 semanas de gestación. Fue una bebé prematura que apenas pesó 800 gramos y que pasó tres meses en la incubadora. Gracias a su fortaleza, genética y ganas de vivir salió adelante. También gracias al trabajo del equipo médico, dirigido por el doctor Félix Castillo, jefe de Neonatología.

Emotivo reencuentro después de 24 años

24 años después, aquella niña luchadora se ha convertido en Auxiliar de Enfermería y trabaja en el mismo hospital que el médico que le salvó la vida. Cuando Noelia supo que el doctor Castillo compartía su mismo espacio de trabajo, decidió llamar a la puerta de su despacho y autopresentarse. Ambos acabaron reuniéndose en un emotivo encuentro.

"Fue muy bonito. Me enteré de que él trabajaba allí porque hablé con una compañera y me lo dijo. Me acerqué a su despacho, me presenté y a él le habían comentado mi caso. Nos quedamos los dos muy emocionados y sin saber qué decir", explica Noelia.

Sorpresa al ver que no tenía ninguna secuela

Félix Castillo reconoce que se quedó "absolutamente sorprendido" al conocerla por lo bien que estaba y lo inteligente que era. El médico recuerda que en aquella época, hace 24 años, los avances médicos que existen ahora no eran los mismos. Entonces estaban mucho más limitados, "en tratamiento farmacológico, patologías respiratorias, seguimiento". De hecho, "el pronóstico de vida de una niña que nació a las 24 semanas en aquella época y momentos, con los medios y conocimientos que teníamos, era muy improbable".

Pero salió adelante, y el doctor explica que lo que más le sorprendió fue que no tuviera secuelas: "una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en aquella época, podíamos mantener a un niño con vida y hacíamos lo que podíamos, pero no podemos olvidar la morbilidad, es decir, los daños neurológicos graves, irreversibles que provocarían que el niño cuando fuera mayor no fuera autónomo. Mi sorpresa fue que Noelia no tuviera nada y además era muy lista".

El mensaje de superación del doctor Castillo a Noelia

Explica Noelia que lo lógico hubiera sido tener algún tipo de secuela ya fuera neurológica, de vista u oído, pero que no tuvo ninguna: "Lo único, que de pequeña tuve muchas bronquitis y hacía revisiones, pero ya está". Reconoce que probablemente, su historia le haya condicionado a la hora de elegir su profesión, "cuando era pequeña, me llamó la atención el tema de la sanidad" y espera que su carrera profesional la lleve a trabajar con el doctor Castillo: "Cuando termine la carrera, veré qué escojo porque para trabajar en Neonatos, me gustaría tener el Máster de Pediatría de Críticos".

Después de 24 años y viendo el resultado, el doctor Castillo lanza un mensaje de superación a Noelia, después de la experiencia vivida: "Que use su energía interna -que ella debe desconocer- para avanzar en la vida y que se planteé grandes retos porque los va a conseguir, y que sea feliz porque esa felicidad y salud es fundamental".