Los egiptólogos españoles que intentan resolver un crimen cometido hace 3400 años

Hace 3400 años se cometió uno de los crímenes más misteriosos de todos los tiempos. Ocurrió en el Antiguo Egipto, durante el último tercio del reinado del faraón Amen-Hotep III, padre del célebre Akenatón. Durante este periodo, otro Amen-Hotep, Amen-Hotep Huy, ocupó el cargo de Visir del Sur, una especie de primer ministro que llegó a coordinar la administración interna del imperio. Un gran imperio que vivió un tremendo terremoto político y religioso. Amen-Hotep III propició junto a su hijo Akenatón una revolución que pretendía acabar con el politeísmo y el poder tradicional del culto al dios Amón. Unas reformas encaminadas a convertir a Amen-Hotep III en algo más que un faraón: en un dios viviente.

¿Y quién se opuso a aquella revolución? Amen-Hotep Huy, el Visir del Sur. Se convirtió en algo parecido a un ‘líder de la oposición’ del propio faraón y su hijo Akenatón. Una oposición que le costó no solo la vida, sino también su legado histórico. La construcción de su tumba en Tebas fue abandonada de la noche a la mañana y los jeroglíficos que debían recordar a Amen-Hotep Huy a lo largo de la historia fueron destruidos. Alguien enterró el legado de Amen-Hotep Huy en las arenas del tiempo con la convicción de que este crimen nunca saldría a la luz. Con lo que no contaba es que, 3400 años después, unos egiptólogos españoles intentarían resolver el misterio. En Por fin no es lunes hablamos con ellos.

En el corazón de la vieja necrópolis de Luxor, en la excavación de la AT-28 de Asasif, una tumba de más de 1000 metros cuadrados, podemos encontrarnos a Francisco Martín-Valentín y Teresa Bedman intentando resolver este y otros misterios del Antiguo Egipto. Él es egiptólogo y doctor en religión egipcia por la Universidad Complutense de Madrid y ella es egiptóloga por la Universidad de Mánchester. Ambos dirigen el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y el proyecto Visir Amen-Hotep Huy.