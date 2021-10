Las 'dragonas del Guadalquivir' que palean por la vida

El 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad contra la que luchan y han luchado mujeres como Ángeles del Valle, la fundadora del equipo sevillano la fundadora del BCS Sevilla, el equipo de supervivientes de cáncer de mama que participa en las competiciones de Dragon Boat.

El Dragon Boat

El Dragon Boat es una modalidad de piragüismo de origen chino, que cuenta con más de dos mil años de antigüedad. Se encuentra plenamente extendido por toda Asia, Norte-América, Oceanía y cada vez más en Europa, África y Sudamérica.

"El Dragon Boat se popularizó en 1987 cuando China lo presentó como su deporte olímpico en una exposición internacional celebrada en Vancouver, en Canadá", ha explicado del Valle.

Según la tradición, diez palistas, un timonel y un tambor deben surcar las aguas en embarcaciones adornadas con una cabeza de dragón en la proa y una cola del mismo animal en la popa. Todos los palistas deben acompasar sus paladas al ritmo que marca el tambor situado en la proa y en la dirección que determina el timonel del barco situado en la popa.

No obstante, pese a lo tradicional de su normativa, el Dragon Boat se sitúa a la vanguardia de la inclusión en tanto que incorpora la categoría BCS (superviviente del cáncer de mama de acuerdo a su terminología inglesa Breast Cancer Survivor) y ACB (cualquier superviviente del cáncer conforme a sus siglas inglesas Any Cancer Survivor).

"Hasta donde nosotros sabemos, es el único deporte de competición que tiene categoría específica de Breast Cancer Survivor y de Any Cancer Survivor", comentaba la dragona.

El BCS Sevilla

Dragona desde que su hermana -aficionada piragüista- le diera a conocer este apasionante deporte, en el año 2019 Ángeles se propuso "formar un equipo de dragonas con otras mujeres que, como yo, habían superado o estaban superando un proceso de cáncer de mama", explicaba.

Ángeles ya practicaba el Dragon Boat cuando se enteró de que en julio de 2019 se iba a celebrar en Sevilla un Campeonato Europeo. En ese campeonato iban a participar equipos de España y de Europa y entre ellos iban a competir equipos de BCS, que están formados por personas que han superado el cáncer.

"A mí me daba pena que en Sevilla -la ciudad anfitriona del campeonato- no hubiera equipo BCS, así que el 4 de febrero -Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer- se me ocurrió mandar un mensaje de WhatsApp que después publiqué en mi muro de Facebook", decía la palista antes de proceder con la lectura de aquel mensaje: "Soy Ángeles, superviviente de cáncer y practico el Dragon Boat. Es el único deporte de competición en el mundo que tiene categoría para personas que han superado el cáncer y en Sevilla no tenemos equipo de BCS. Animo a aquellas personas que se encuentren en mi misma situación, a que lo conozcan y lo prueben".

"Esa semillita germinó con magia", celebraba Ángeles que pudo ser testigo en primera persona de la formación de aquel equipo que en julio ya contaba con las catorce integrantes necesarias para poder participar en la competición. El resultado fue espectacular: quedaron subcampeonas de Europa.

Actualmente, el BCS Sevilla está integrado por veinte mujeres supervivientes de cáncer que entrenan en el río Guadalquivir para demostrar que no son enfermas. Son deportistas y no les va nada mal porque lo cierto es que estas dragonas de Sevilla acaban de colgarse dos oro: uno en la Copa de España y otro en el Campeonato de Andalucía.