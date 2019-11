Dependencia emocional: ¿Por qué nos da miedo estar solos?

No tener pareja no significa estar solo, pero a la gran mayoría nos atemoriza la soledad: ¿por qué nos da miedo? Hablamos con Silvia Congost, psicóloga que acaba de publicar 'A solas. Descubre el placer de estar contigo mismo'. "Nuestra sociedad nos empuja a la creencia de que triunfamos cuando tenemos pareja. Si nos quedamos solos, es como que somos defectuosos ", afirma Silvia.

Cuando alguien duda en su relación de pareja, en el 99% de los casos significa que ésta no funciona. Pero no es tan fácil dar por finalizada la relación. ¿Qué nos lleva a seguir sumidos en una vida que sabemos que no queremos?

Silvia Congost es psicóloga, experta en autoestima y dependencia emocional. Es autora de varios libros de esta temática y es conferenciante. Acaba de publicar 'A solas. Descubre el placer de estar contigo mismo', que está en la lista de los libros más vendidos en España de no ficción. Su labor principal es ayudar a las personas a identificar las relaciones que son tóxicas y transformarlas en relaciones sanas y satisfactorias. Hablamos con ella.

"Nuestra sociedad nos empuja a la creencia de que habremos triunfado cuando tenemos pareja. Cuando nos quedamos solos, es como que somos defectuosos", cuenta Silvia, que añade que sentía la necesidad de escribir el libro por ese "miedo" a la soledad. Silvia también considera que las personas necesitan relacionarse y por ello prefieren "lo malo conocido a lo bueno por conocer".

Sobre las rupturas, la psicóloga afirma que se debe producir de manera más "radical" para ayudar a esa persona. "Cuando la relación es de dependencia, cuanto más radical hagamos la ruptura y más rápido se produzca el contacto cero, mucho antes nos vamos a sanar. Si no, pasaría como a un alcohólico que quiere dejar el alcohol, pero va tomando una copa de vez en cuando".

Además, Silvia comenta que ha terminado su relación justo antes de publicar su libro. "No significa que a un profesional no le pueda pasar y tenemos las herramientas que nos ayudan a superar esta situación".

Por último, habla de unas "pautas" en las relaciones que pasan de una generación a otra. "Las conductas de los padres siguen siendo de dependencia emocional. Tienen una referencia que no es sana; parece retroceso, pero yo creo que no hemos evolucionado. Y este tema es de salud pública, acabamos con ansiedad o síntomas depresivos".