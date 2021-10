¿Cómo cambiará la educación con la LOMLOE?

LEER MÁS Los alumnos de Bachillerato podrán conseguir el título con una asignatura suspensa y podrán elegir entre más modalidades

El pasado jueves se conocían más detalles del desarrollo de la Ley de Educación (LOMLOE), aprobada en diciembre de 2020. Entre ellos, que los estudiantes podrán aprobar Bachillerato y presentarse a la Selectividad con una asignatura suspensa y que esta nueva etapa podrán realizarse en tres cursos de manera excepcional.

La aprobación del borrador del decreto que regulará el Bachillerato está prevista para las próximas semanas, aunque antes tendrán que pronunciarse las comunidades autónomas y organismos como el Consejo Escolar del Estado, donde están representados los principales actores de la comunidad educativa.

Su presidenta, Encarna Cuenca, asegura en Por fin no es lunes que aún no han recibido el borrador del decreto, pero que sí puede disipar todas las dudas respecto a la preocupación existente con el hecho de pasar de curso con algún suspenso: "El conocimiento no está compartimentado y en distintas reformas hemos visto que los mismos contenidos se podían enmarcar dentro del paraguas del nombre de una asignatura concreta. Además, está el desarrollo madurativo de nuestro alumnado, cuya aula depende del año que han nacido y, aunque son distintos entre sí, están juntos. Por otra parte, tenemos un profesorado muy bien preparado que conoce las posibilidades de su alumnado y que puede decidir lo que más les interesa. Cada niño al final va a tener aquello que necesita: o repetir o pasar de curso".

¿Dónde queda la cultura del esfuerzo con la reforma educativa?

Cuenca asegura que dicha cultura está presente día a día y que nada se regala: "Para conseguir cualquier cosa tenemos que esforzarnos, los chicos y las familias, y el profesorado en hacer que esto se entienda. Tenemos familias que han sido escolarizadas con otras metodologías y entender el proceso por el que pasan sus hijos es importante. Tenemos que buscar espacios para hablar donde seamos capaces de encontrar la confianza que nos lleve a acercarnos para pensar juntos qué es lo mejor para nuestros niños".

Respecto a si el clima político actual invita a este tipo de entendimiento, explica que "los cambios siempre producen incertidumbre" porque no se sabe qué se espera de ellos, pero afirma que es tranquilizador saber que "se están haciendo dentro de los marcos indicados por los organismos internacionales": "No pasa nada porque la Administración va a facilitar al profesorado las herramientas para que sean capaces de adaptarse a este cambio. Hay profesores que están trabajando de acuerdo a cómo se plantea en la ley y no hay ningún problema".

Los niños tendrán que aprender a aplicar lo que han aprendido

Uno de los principales cambios que supone esta nueva ley para el sistema educativo es que los niños tendrán que aprender menos contenidos para un examen y más cómo aplicar aquello que han aprendido: "Van a tener que aprender a buscar información. Tenemos que preparar a nuestros chicos para que busquen la información, la procesen, la hagan suya y la usen para aquello que necesitan".

"El conocimiento ya no está solo en los libros de texto y tenemos que ayudarles a que cuando estén fuera del aula, sean capaces de hacerlo en los espacios más difíciles de controlar para profesores y familias. ¿Qué hacen nuestros chicos cuando están metidos en redes? ¿Cómo somos capaces de controlar el conocimiento que les llega a través de estos medios? Las familias tenemos que estar preparadas para ello y tener espacios de comunicación con nuestros hijos, demostrarles que estamos con ellos", afirma.