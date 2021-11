Hosteleros y Pasaporte Covid: cómo les afecta y a qué se enfrentan si no lo piden

La nueva variante del coronavirus, Ómicron, ha hecho que la Unión Europea y EEUU hayan restringido los vuelos procedentes del sur de África. Austria y Eslovaquia, con mayor o menos éxito, han confinado a su población. Países Bajos podría hacerlo el próximo viernes, Alemania establece controles en el transporte público y las oficinas para que nadie viaje ni trabaje sin estar vacunado o con test negativos. Y Portugal anunció el viernes que va a imponer una semana de confinamiento tras la Navidad con teletrabajo obligatorio, sin colegio y con la hostelería cerrada.

Son sólo algunos ejemplos de lo que sucede a nivel europeo con el repunte de casos de coronavirus. En España, de momento se están evitando las restricciones como las de Portugal, pero cuatro comunidades ya exigen el Pasaporte Covid para entrar a locales de hostelería: Aragón, Galicia, Baleares y Navarra. Cataluña también estaba en esta lista, pero fue tal la avalancha de visitas para descargarse el certificado que tuvieron que aplazar la decisión hasta este lunes. Otras tres comunidades también implantarán el Certificado Covid en cuanto la Justicia se pronuncie: Comunidad Valenciana, País Vasco y Canarias.

¿Están los hosteleros a favor del Pasaporte Covid?

Uno de los sectores más afectados por la implantación del Pasaporte Covid es la hostelería y una de las comunidades que lo exige ya es Aragón. Este fin de semana lo han podido comprobar hosteleros y clientes. Alberto Corea es propietario de un establecimiento en Zaragoza y asegura que viven la implantación del Pasaporte Covid con "gran preocupación", ya que se les está "obligando a hacer de Policía sanitaria".

"Desde mi humilde opinión, es excesivo lo que nos piden porque no tenemos la potestad de hacerlo. No somos sanitarios y no tenemos ningún tipo de autoridad para pedir a nuestros clientes que nos enseñen sus informes sanitarios", asegura.

Explica que hay gente que decide sí enseñar la cartilla de vacunación, pero otra que se niega: "Nosotros les dejamos entrar cuando nos lo enseñan, pero claro, a lo mejor es una captura de pantalla de otra persona porque nosotros no podemos ponernos a inspeccionar nada. Lo comprobamos visualmente lo más rápidamente posible".

¿A qué se enfrentan si no lo piden?

Corea afirma que "podría darse la paradoja de que algún cliente pidiera la hoja de reclamaciones por vulnerar sus derechos o estar discriminándoles en la entrada" y que un funcionario que "no esté de acuerdo con que el Gobierno pida determinadas cuestiones, "nos pueda multar".

Por otra parte, "nos pueden sancionar". Las cuantías varían dependiendo "del funcionario que haga el informe sancionador que luego tienen que aprobar". Por tanto, "por una parte, tendríamos la posibilidad de que nos sancione la Defensa del Consumidor y por otra, las autoridades por la normativa sanitaria que ha entrado en vigor".

El Pasaporte será obligatorio en Cataluña para visitar las residencias de mayores

En Cataluña, el Pasaporte Covid no sólo servirá para entrar en bares y restaurantes, sino que también será obligatorio para visitar a familiares ingresados en residencias en cuanto se solucionen los problemas de colapso en la web para descargarlo. Montse Llopis, directora general de ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales) y representante de las residencias de mayores, asegura que están completamente de acuerdo con la implantación del Pasaporte Covid porque "hay que proteger a las personas vulnerables".

"En la primera ola de la pandemia, las residencias lo pasaron muy mal. Hubo muchas muertes y trabajadores infectados. Cualquier medida que ayude a proteger más a trabajadores y personas que están dentro es muy importante. De hecho, en Cataluña el 93,7% de los trabajadores están vacunados y como creemos que no hace daños, cualquier cosa que haga que las personas vulnerables dentro estén mejor, estamos completamente de acuerdo", afirma.

Las razones por las que se recomienda la vacunación en menores de entre 5 y 11 años

Por último, hablamos con Fernando Álvarez, pediatra y coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría sobre la decisión aprobada esta semana por la AME de autorizar la vacuna contra el Covid para menores de entre 5 y 11 años. Considera que está a favor de la vacunación por cinco razones: