Carmen Lafuente: “Existen grandes limitaciones de adaptación a la discapacidad en este país”

Carmen Lafuente es campeona de España en esquí adaptado, tiene la carrera de piano y, recientemente, ha estudiado un máster de comunicación científica. Tiene un glaucoma congénito, pero eso no le impidió obtener hace un año y medio la primera plaza en la oposición a Biólogo Interno Residente (BIR).

No obstante, hoy está "batallando" por defender su plaza porque el Ministerio de Sanidad le ha anunciado que se iba a iniciar el proceso de pérdida de derechos de su plaza. "Ellos alegan que por mis limitaciones funcionales no puedo acceder acceder a mi puesto de trabajo, pero ellos no dicen nada de sus limitaciones de adaptación", señala Lafuente.

La primera opción de la bióloga era el Hospital de Basurto en Bilbao, donde la actitud hacia ella "fue totalmente negativa" cuando ella intentaba dar posibles soluciones para poder desempeñar su trabajo. Lo mismo le pasó en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde ya había desempeñado sus prácticas.

Lafuente sigue luchando y ha presentado un recurso para no perder su plaza. "Si dejan presentarse a las personas con discapacidad, les pones facilidades, y a la hora de presentarse al puesto de trabajo empiezan las dificultades - indica la bióloga -. Tienen que tener previsto las posibles discapacidades que van a tener estas personas, ser abiertos y tener la actitud de predisposición para acogerles en sus servicios".