Carlos Soria: "Nací tapicero pero a los 14 años supe que iba a ser alpinista"

Para los que no lo conocen a Carlos Soria es el único alpinista, de más de 60 años, que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros. Pero no se piensen que se ha quedado ahí. Él sigue y sigue escalando. Con 83 años, le faltan dos cumbres para completar el sueño de los 14 ochomiles.

Acaba de volver de una de ellas, el Dhaulagiri, y tras un ascenso con gran dificultad se vieron obligados a descender, sin llegar a cima. Carlos nos ha contado que el Dhaulagiri es una cumbre de 8.167 metros y con una gran dificultad en el ascenso debido a si situación geográfica. Es "la vez que más cerca he estado".

"Teníamos una buena fecha para el día 9, iba hacer poco viento. Había previsión de pequeñas nevadas. El metereólogo ya nos avisó de que esas nevadas podían ser más importantes de lo previsto. El día que salimos hacia la cumbre desde el campo base nevaba. Cayó una nevada por la noche y siguió nevando todo el día. Al día siguiente salimos hacia el campo 2 también nevando y con viento. Tuvimos en bajar ya que la seguridad va siempre por delante".

Ha recordado cómo nació su afición por el alpinismo. “A los 14 años un amigo mío y yo decidimos pasar 15 días en La Pedriza. Nos prestaron una lona y nos fabricamos una tienda de campaña. Me di cuenta de que aquello me apetecía y me gustaba, y desde entonces todas mis vacaciones han sido en la montaña”.

Carlos seguirá intentando coronar dicha cumbre. Para eso sigue entrenando cada día; madruga para subir, entre otros montes de alrededor de su casa, al Telégrafo (en la Sierra de Guadarrama). "Entrenar es muy importante y recomiendo llegar a la jubilación en las mejores condiciones".