Carlos Soria, el eterno alpinista: "Yo no pienso dejarlo a la edad, lo dejaré cuando no esté en condiciones para hacerlo"

Con 51 años, Carlos Soria conseguía su primer ‘ochomil’ al subir a la cumbre del Nanga Parbat y sus 8.125 metros de altura. A día de hoy, 30 años después, es el único alpinista que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros tras cumplir los 60 años y solo le faltan dos cumbres para completar el sueño de los 14 ochomiles, que tiene pensado alcanzarlo el año que viene con 82 años.

"Estoy encantado de tener los años que tengo y de vivir todo lo que he vivido - dice el alpinista-. Yo no pienso dejarlo a la edad, pienso dejarlo cuando no esté en condiciones para hacer lo que estoy haciendo". Soria reconoce que "la maquinaria falla". Tiene una prótesis en la rodilla, pero con ella ya ha subido al pico Lenin, en la montaña en Tayikistán, de 7.200 metros.

La expedición que pretende llevar a cabo el próximo año se lo va a dedicar a todos aquellos que han padecido el coronavirus. El alpinista dice que se siente "un privilegiado" por hacer lo que hace y por su familia.