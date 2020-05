Carlota Juncosa ilustra la biografía de Carmen de Mairena: "Ser ella misma era un acto de valentía"

compartió un año de su vida con la cantante

Carlota Juncosa hasta la fecha solo había ilustrado fanzines, y pasó, del día a la mañana, a tener la oportunidad de hacer la biografía de Carmen de Mairena: "Quería tener alguien que explicara su vida y milagros pero no me contaba nada". La artista tuvo una vida intranquila y apasionante, marcada por querer ser diferente: "Consideraba que ser como ella estaba mal". Hablamos con la ilustradora en Por fin no es lunes.