Baltasar Montaño: "Quiero dejar de trabajar joven para quemar mi energía viajando"

¿Alguna vez has soñado con dejar de trabajar y dedicarte a viajar? No es una utopía, un pequeño grupo de personas, al que pertenece Baltasar Montaño, lo ha conseguido. Trabajar hasta la edad de jubilación es lo que establece el sistema en la sociedad actual. Sin embargo, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado parar. La pregunta es si es posible apearse del modelo establecido.

Baltasar Montaño estudió periodismo y se especializó en economía. Al llegar a la treintena se propuso diseñar un plan para dedicar la segunda mitad de su vida a vivir sin trabajar. Echó las cuentas de la vieja y descubrió que si trabajaba sin parar hasta el entorno de los 40, podría apearse del sistema a mitad de camino. Dicho y hecho. Trabajó durante más de 20 años en importantes medios de comunicación . Hasta que a los 45 compró su libertad y su tiempo, sin esperar a la jubilación y en plenas facultades físicas e intelectuales. Hace cinco años que viaja por el mundo, como dice el título de su libro, "Sin billete de vuelta".

En Por fin no es lunes Baltasar Montaño nos cuenta que con 45 años llegó su momento de verdad. "Tomé la decisión trascendental y definitiva. Había hecho una buena inversión y disponía de 1.500 o 1.600 euros para vivir viajando", nos cuenta. Compró su billete con destino a Bogotá e inició la segunda parte de su existencia. Desde entonces no ha parado. Ha recorrido la Patagonia chilena, Uruguay, Bolivia, el Amazonas... y el sudeste asiático. "Viajo solo y cuando me aburro cambio de rumbo", asegura.

Baltasar Montaño viaja con una mochila en la que carga 12 kilos con lo justo y necesario. Afirma que tan importante es lo que lleva como de lo que prescinde. Solo compra cuando se le rompe algo. Y añade "no es lo mismo viajar por Vietnam que por Australia, Nueva Zelandia o Miami". Baltasar ha conseguido comprar su tiempo y su libertad. "Voy a seguir viajando. Volveré a México y luego a África". "Soy medianamente feliz", ha concluido. ¿Te apuntas a esta aventura?