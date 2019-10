Andrés Pajares: "Las escenas de sexo de mis películas eran ridículas y para reírse"

Andrés Pajares , a sus 79 años, acaba de publicar su libro autobiográfico, 'Mis memorias… antes de que se me olviden', y nos lo presenta en Por fin no es lunes. Isabel Lobo ha querido hacerle uno de sus garabatos a Pajares: "¡Ay señor, Señor Pajares! Suya es la obra por amor a la gracia".

Al cómico madrileño Andrés Pajares no le gusta hablar de religión, ni de política, ni de fútbol. "No hablo de problemas familiares, en mi libro solo entra mi trabajo y anécdotas desde los cuatro años", dice. ¿Por qué publica ahora sus memorias? "Me apetecía, he escrito muchas cosas, series, películas… pero un libro nunca, y me apetecía contar algo, sobre todo de mi niñez. Hay cosas que la gente no sabe y se puede reír mucho, también emocionar", nos cuenta Pajares.

Reconoce que llora mucho. "Siempre voy al cine dos veces, una como espectador y otra como profesional. Soy de lágrima fácil. Nunca lloré en mi trabajo, pero me gustaba llorar. Cuando hice 'La extraña pareja', pese a que Jack Lemmon no lloraba en la obra original, yo lloré", asegura.

Pajares asegura hablar con el recuerdo de sus padres. "Le hablo a sus fotos, hijo único, ya sabes", afirma. Dice que crecer como hijo único fue difícil, y admite, que cuando once años, les rompió un preservativo a sus padres. "A mis padres se les murió un hijo cuando tenía catorce meses, de una bronquitis. Mi madre dijo, este de un catarro no se me muere. Y como decía Gila, la bufanda es una prenda que se ponen los hijos cuando los padres tienen frío", nos narra Pajares. "Los cuidados de mi madre eran excesivos, y eso como niño es una faena", añade.

El actor nos habla también de la época de "la Guerra 'incivil'", que sus padres sufrieron. A su padre le quemaron su bar en Collado Villalba "el bando contario", pero curiosamente, no recuerda qué bando. También ha hablado sobre su carrera cinematográfica y ha querido recordar al cineasta Carlos Suárez, "que desgraciadamente nos ha abandonado". El éxito le llegó con '¡Ay, Carmela!', que fue la primera película que grabó con sonido en directo.

CINE DEL 'DESTAPE'

Pajares asegura: "No empecé con el destape ni me he destapado nunca, solo he enseñado el culo". "Las escenas de sexo de nuestras películas eran ridículas y eran para reírse", dice, en contra de los que critican a los que llaman su cine 'cutre'. "Me emociona ir por la calle y que me reconozcan tanto chicos jóvenes como señoras mayores", nos explica. "El humor de mis películas sigue vigente y siguen teniendo éxito", dice.

¿Habrá un segundo libro? "Ya tengo título, 'Mis otras memorias, ahora sí me acuerdo'", responde.

