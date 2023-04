Almudena Cid: "Almu: si tú ya has salido a competir rota, ahora cómo no lo vas a hacer"

Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008) participando en las cuatro respectivas finales y ganando dos medallas; es actriz; y ahora ha sacado su propio libro 'Caminar sin punteras'. Es el caso de Almudena Cid, una de las figuras más importantes del deporte español.

Caminar sin punteras

Este nuevo libro de la ex gimnasta, Almudena Cid relata cómo su vida se desmorona y su reacción gracias al deporte de élite. "Esta idea que tienen la mayoría de las personas del deportista invencible, valiente y fuerte hasta una misma se la llega a creer aunque siempre he estado muy en contacto con mi vulnerabilidad", cuenta la medallista olímpica y añade que cuando su matrimonio fracasa, explica, se encuentra "en una situación de vulnerabilidad" más allá de la que había pasado en el deporte, por lo que la editorial le llama para escribir sobre el amor los primeros meses, a lo que se negó porque no sabía muy bien lo que le había ocurrido, hasta al cabo de un tiempo cuando encuentra una similitud con su deporte en los diferentes mecanismos que estaba teniendo "para estar un poquito mejor".

Estas similitudes se reflejan en el título de su libro que actúa de metáfora sobre lo que le había ocurrido. Uno de los objetos propios de la gimnasia donde encuentra una ayuda es en la cinta, "un aparato que tiene que estar en constante movimiento" que "si se para, no tiene sentido" que le sirvió para seguir con la función en la que estaba participando y decir "Almu: si tú ya has salido a competir rota, ahora cómo no lo vas a hacer", respecto a sus fracturas de hueso en las competiciones.

Otra metáfora que le ayudo, comenta, es la cuerda en gimnasia porque "la cuerda es un aparato que es único para cada gimnasta como las emociones" porque "se mide en base al cuerpo de la gimnasta"; también mostrar cómo quería que la viesen ya que los medios de comunicación, agrega, buscan una reacción específica por lo que, para protegerse a ella y a su círculo, es como cuando "trabajas cuatro años para enseñar tu ejercicio de 90 segundos"; o el aro porque es "un aparato que traspasas y te adentras en él" que lo comparaba con el dolor al golpearse en la nariz en este ejercicio hasta que un día sale perfecto.

Shock para encontrarse a sí misma

"Yo me he encontrado conmigo misma de la forma más realista, más honesta cuando ha ocurrido esto y no quiero olvidarme del peor momento de mi vida" porque "es donde más en contacto he estado conmigo" y "a partir de ahora, solo puedo construir", comparte. Además, puntualiza que en un momento determinado de el duelo, a parte de los consejos, se da cuenta de una reflexión que dice: "tengo que sostener este dolor, tengo que atravesarlo y a partir de aquí voy a ver qué puedo hacer para seguir avanzando sabiendo que el dolor va a estar permanente durante un tiempo", como cuando se rompe el menisco.

Retirada de los deportistas

Cuando un deportista se retira, supone uno de los puntos más difíciles de una carrera deportiva. Además, Almudena Cid añade que "el deportista vive dentro del deporte unas emociones que raramente vamos a replicar en otra profesión" por lo que "si tu has estado defendiendo tu vida, tu trabajo, tu valía a través de tu disciplina deportiva y de repente dejas de utilizar esa manera de expresarte y de ser en el mundo" es un momento duro. A su vez, cree que "estamos paliando esta transición y llevándolo un poquito mejor porque afortunadamente se están haciendo muchos reportajes, muchos documentales sobre grandes deportistas donde se habla de este dilema". Actualmente, asegura tener "una relación muy sana con la gimnasia".