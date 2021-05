Alfonso Rodríguez Badal: "En Calvià trabajamos en la creación de un producto turístico que nos permita no solo ser líderes en temporada alta, también en el resto del año"

La semana pasada el equipo de 'Por fin no es lunes' amaneció en la Mezquita Catedral de Córdoba. Hoy se despierta frente al mar. Con unas maravillosas vistas desde el hotel Bahía Príncipe Sunlight Coral Playa de Calvià, Mallorca, nos acompaña en la mesa Alfonso Rodríguez Badal, alcalde de Calvià.

Antes de la pandemia, a principios del mes de mayo ya se estaba pensando en la próxima temporada. Sin embargo, ahora toca planificarse y adaptarse para poder sacar el verano adelante. Alfonso Rodríguez Badal afirma que hay una cierta "incertidumbre". "Es verdad que nos vamos acercando a la recta final de la pandemia, pero no podemos dejar de apretar los dientes y de cuidarnos bien para llegar a la meta como toca", indica.

"La pandemia, como mínimo, nos tiene que dejar enseñanzas y es importante que no las olvidemos. La primera, que somos vulnerables. La segunda, que la ciencia ha demostrado que es clave para afrontar esta vulnerabilidad", sostiene.

El acalde de Calvià se siente positivo y con "muchas expectativas". "Espero que poco a poco se vaya produciendo esta recuperación y tengamos unos meses por delante lleno de visitantes", dice. Además, cuenta que Calvià es un destino turístico que ha crecido en los últimos años y tiene tanto turismo de interior como de costa. "Son 36 playas en nuestro municipio y 15 Banderas 'Q' de calidad que nos hablan muy bien de cuál es nuestro tesoro", asegura.

Reconversión turística en Calviá

Antes de la pandemia, se había iniciado un proceso de reconversión turística. Nos lo cuenta: "Nosotros trabajamos para que el turismo de excesos no tenga cabida, lo que no quiere decir que no haya un turismo ligado al ocio. Lo que hay que hacer es buscar una calidad y una correlación con lo ofrecemos y con lo que queremos que disfruten".

“En primer lugar, ha habido un proceso en Magaluf y en otras zonas de Calvià de una mejora intensísima de toda la planta hotelera. Esto lo acompañamos con la mejora de los entornos urbanos y con la creación de un producto turístico que nos permita no solo ser líderes en temporada alta, sino para que la actividad turística nos acompañe durante el resto del año", explica.