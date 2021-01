El alcalde de la Roda, enfermo de ELA: "No me he vacunado y estoy deseando, pero tengo miedo que alguien diga que es por mi puesto"

Esta semana hemos podido ver el vídeo que publicaba Juan Ramón Amores, Alcalde de la Roda, y que acompañaba del siguiente mensaje:

"Estoy hasta las narices de que se hable de políticos que utilizan su puesto para vacunarse. SOY ALCALDE, tengo #ela 68% Discapacidad y grado dos de dependencia. No me he vacunado, pero estoy deseando hacerlo. Pero también os digo que tengo miedo de q alguien diga q es por mi puesto".

Juan Ramón se muestra enfadado con la imagen que se está dando de los cargos públicos y asegura que como él, hay muchos que no se han vacunado. Sobre la honradez de los políticos, en entredicho en estos días, y sobre si, en líneas generales, se está cumpliendo con el protocolo de vacunación hablamos con el Alcalde de la Roda.