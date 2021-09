El repaseo: 'No habrá país para tanta excusa'

Para repasear esta semana mejor tapa dura, la feria tiene libreto ¿De Rodríguez este sábado? ¿Cómo así? Tampoco en el Prat, la confianza se ha quedado sin terminal. Y aterricemos cuanto antes en este punto, no habrá país para tanta excusa. Aplicable a todo, al CGPJ, a la que se sigue teniendo Diada... la denuncia de Malasaña... Y la verdad es que la verdadera infidelidad es la que funde los plomos. Ah que ahora se dice "amortiguar". Como quiera pero esto va a acabar como en Aras de los Olmos, independencia energética. No, no si puestos a estar rebotados mejor sonaba la previsión de la OMS: el mundo ha entrado en la meseta de contagios. Vayamos a la efeméride: es que es 11 de septiembre y enseguida llegamos a la caseta hertziana donde habrá recordatorio de esto.

Que el repaseo ha estado muy bien, el día se nos ha quedado muy ondulado, la actualidad ya sabemos que enhebra un poco peor, pero también necesita algo de charanga. El sábado que viene dependiendo de si es la octava o novena sinfonía de las olas ya veremos para coincidir cómo está la cosa...