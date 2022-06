Judith González hoy es DJ Judith: "En los estudios de grabación debería haber un filólogo"

La filología no conoce límites. Tened cuidado porque lo mismo un día aparece Judith mientras cantáis en la ducha. Y todo por culpa las letras de canciones en las que por aquí o por allí se nos cuelan detallitos… En una grabación de un disco debería haber un filólogo, le sentáis por ahí al fondo y que pare máquinas justo a tiempo.

Nos ha traído algunos ejemplos. El primero, Manolo García, con su canción “Sobre el oscuro abismo en que te meces”, que sí conjuga bien este verbo en tercera persona, te meces, pero con la primera… ese abismo en que me "mezco" debería ser en que me mezo (yo mezo, tú meces, él mece).

Un grupo que tampoco conjuga bien los verbos, La Fuga. En su canción “Tan deprisa” utilizan "maldecí" en vez de maldije, que es la forma correcta y, por tanto, esperable como pretérito perfecto de maldecir, pero La Fuga , bueno, pues lo resuelve a su manera… se ve que ellos querían que rimara con escribí.

Un tercer ejemplo, el de Danny Ocean. En su canción "Me rehúso" utiliza mal la palabra. Rehusar es un verbo transitivo, esto es, las Academias no admiten esa construcción "me rehuso a" paralela a me niego a, así se construye el verbo negar, pero no el verbo rehusar. Le sobra la preposición.

