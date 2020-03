La crisis del coronavirus empieza a provocar reacciones inexplicables en la gente

En busca de los resentimientos perdidos. En ese plan está Rebecca Lockwood, una estudiante de 19 años que ha aprovechado su tiempo libre de cuarentena para llamar a sus exnovios y someterles al tercer grado. Vaya… Hacer terapia de EXPAREJA, no sé si es buena idea… Tal y como compartieron medios británicos, la joven está convencida de que "Las personas que han experimentado lo peor de ella son las más calificadas para decirle qué salió mal y cómo mejorar".

Luego se justificaba: "No tenía nada mejor que hacer, estaba muy aburrida". También compartió la angustia autoprovocada: "Esperar a que me respondieran fue aterrador, pero en realidad todos fueron muy simpáticos. No hay resentimientos".