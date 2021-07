Bibiana Fernández: "Que me vacunen o que me pongan a cuatro chulos de José Luis Moreno"

Hoy, Bibiana Fernández se dirige a la administración de la Comunidad de Madrid para que no retire las vacunas de AstraZeneca porque todavía le queda un dosis por ponerse y se quiere ir de vacaciones a Cádiz: "Que me vacunen o que me pongan a cuatro chulos de José Luis Moreno para que nadie me pueda pegar nada."

Nuestra colaboradora también ha querido hablar acerca de Madonna, la reina del pop, ya que según Bibiana: "Voy a terminar pinchando tantas cosas como ella, aunque por la espalda seguro que no está tan bien como por delante".

De la misma forma y entre risas, Bibiana ha dicho que por mucho que se opere siempre estará más gorda que Madonna porque no se levanta de la cama salvo para ir a la nevera: "Entre techo y techo me como una caja de dátiles".

La hora con Bibiana

