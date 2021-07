Bibiana Fernández: "Yo soy anárquica, pero no comparto ese escándalo del chuletón"

Nuestra colaboradora más divina llega a 'Por fin no es lunes' para darnos su punto de vista acerca del "escándalo del chuletón" y la difusión de este tipo de noticias en las redes sociales. Según nuestra colaboradora, lo ocurrido con el ministro no le pareció tan llamativo ni tan "dramático".

"Yo soy anárquica, pero me gusta moverme en el desorden". Con estas palabras Bibiana deja claro que no es de ningún partido y que no quiere que los espectadores piensen que está en el equipo de Garzón, ya que según ella, las redes sociales pueden ser muy dañinas y se pueden sacar las cosas de contexto.

La hora con Bibiana

