Venteaviviraunpueblo, el idealista de la España rural

Un domingo más en Por fin no es lunes cogemos nuestra Carretera Secundaria para descubrir los tesoros ocultos que esconde la España rural. ¿Alguna vez te has planteado abandonar la gran ciudad para irte a vivir a un pueblo? Cuatro de cada diez españoles se lo han planteado en los últimos meses. Y razón no les falta. Sólo hay que echar un vistazo a los datos. ¿Sabes cuánto tiempo pierden los españoles que viven en las grandes ciudades en sus trayectos en coche al trabajo? Un año y cuatro meses de vida o, lo que es lo mismo, entre una hora y hora y media al día. Además, los españoles invierten el 40% de su sueldo en el alquiler de una vivienda, o más de seis años de sueldo en comprar una casa. Vivir en la gran ciudad es cada día más complicado. Por eso, la pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha hecho mirar a los pueblos.

En España más de 8.000 municipios integran la España rural. Una España que para muchos urbanitas es una gran desconocida y que lejos de ser una España Vaciada es una España llena de oportunidades. Ramón Pradera, periodista, motero y amante de los pueblos, se ha propuesto romper con algunos faltos mitos. Con más de un millón y medio de kilómetros recorridos a lomos de sus Harley Davidson, descubrió que el futuro no está en la ciudad, sino en los pueblos. Por eso, en 2020 creó la web venteaviviraunpueblo.com, una plataforma que ayuda a los urbanitas a elegir en qué pueblo merece la pena vivir.

El idealista de la España rural

Ramón se inspiró en el portal inmobiliario Idealista para dar forma a su web, en la que a través de filtros de búsqueda responde a los diez grandes miedos que tienen los urbanitas a la hora de irse a vivir a un pueblo. Conectividad, transporte, vivienda, educación, sanidad, trabajo o ayudas. Se trata de un archivo audiovisual, en el que a través de vídeos se puede visualizar el potencial de los pueblos, teniendo un acercamiento lo más real posible al lugar.

La web comenzó con 20 pueblos y ya llega a los 150. La perspectiva es acabar el año con 220 pueblos. Los perfiles son muy diversos, desde pueblos pequeños como Salmeroncillos, en Cuenca, hasta otros más grandes como Llanes, en Asturias, uno de los lugares más buscados en internet. Hasta el momento unas mil personas se han ido a vivir a un pueblo gracias a la web. Tal es el caso de Eduardo García, un carpintero que tardaba 3 horas diarias en llegar a su trabajo en Madrid. Desde hace nueve meses reside y trabaja en la Comarca de Somontano donde está feliz porque disfruta de tiempo, tranquilidad y calidad de vida. En Por fin no es lunes hemos hablado con él.

Venteaviviraunpueblo.com introduce elementos nuevos cada año para atraer a más gente. Recientemente han incluido un servicio de consultoría para emprendedores, cursos de formación online y un marketplace. Toda la información que necesitan los urbanitas para tomar la decisión de dar el salto al entorno rural. ¿Te animas a echarle un vistazo?