Carretera secundaria: Arion, el semental número uno en el Tinder de las vacas

Con Eva García en Por fin no es lunes

Mide un metro ochenta, pesa una tonelada y media, morfológicamente es extraordinario y genéticamente excepcional. Tiene un porte único, un talante excelente y no es de extrañar que con estas características de galán hace unos días, fuese a la peluquería, se diese un buen baño y pasase, cual estrella de Hollywood, por el photocall. Entre luces y flases hizo su presentación en sociedad. Pero que no se equivoque nadie, no es ningún George Clooney ni un Antonio Banderas. Él es un toro.

Pero no es un toro cualquiera. Es todo un fuera de serie. Se llama Arion, como el célebre caballo de la mitología griega hijo de Poseidón y de Deméter, tiene 5 años y aunque nació en Alemania se ha criado en España. Es un toro frisón y se ha convertido en todo un semental. No hay fémina que se le resista. Vamos que… es el número uno en el tinder de las vacas.