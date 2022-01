15 años del iPhone: El teléfono que lo cambió todo

El 9 de enero de 2007, Steve Jobs, fundador de Apple, presentaba en sociedad el iPhone. El teléfono móvil que lo cambiaría todo. Nombrado ‘invento del año’ por la revista Time en 2007, fue el terminal que consolidó las bases de la telefonía inteligente que conocemos hoy en día. Andrés Moraleda recuerda aquella presentación y lo que supuso este smartphone en la Cápsula del Tiempo de Por fin no es lunes.

El diseño, la forma de interactuar con las aplicaciones… Todo lo que hoy hacemos con un smartphone lo hacemos porque el iPhone marcó ese camino. El propio Steve Jobs llegó a decir que su producto estaba 5 años adelantado a lo que había en el mercado. Y quizás por eso hubo algunos que no veían claro lo de un teléfono tan revolucionario como costoso, como Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft por aquel entonces, que criticó el precio del iPhone y su diseño.

Razón no le faltaba en el contexto de la época. El precio de salida era de 499 dólares por el modelo más básico, que contaba con 4 gigas de memoria, una pantalla de 3,5 pulgadas (que criticaban por ser demasiado grande y ahora no bajan de las 6) y una cámara trasera de 2 megapíxeles (no tenía delantera). Y no tenía teclado. Y es que hace 15 años, el teléfono inteligente que lo estaba petando era la BlackBerry, que tenía un teclado en miniatura que la convirtió en un dispositivo imprescindible en el mundo empresarial.

De las BlackBerry al iPhone: El cambio de hegemonía en los smartphones

Las BlackBerry han dejado de funcionar desde el 4 de enero de 2022. La compañía canadiense ha decidido cesar el servicio de estos teléfonos inteligentes que en 2009 llegaron a suponer el 20% del mercado y hoy ya eran un producto casi ‘vintage’ por la hegemonía del teléfono de pantalla táctil tipo iPhone. Y quizás eso es lo que le enfadaba a Steve Ballmer de Microsoft, que Apple, su gran rival, fuese quien tirara del mercado de la telefonía móvil y no ellos con sus Windows Mobile.

En junio de 2007, seis meses después de su presentación, el iPhone salió a la venta. En 74 días llegó al millón de unidades vendidas, y superó los 6 millones en toda su vida comercial. Hoy, 15 años y más de 30 modelos después, iPhone ha superado la barrera de más de 1000 millones de usuarios. Y sobre todo, para mucha gente, es algo más que un teléfono móvil, y buena cuenta puede dar de ello la escandalera que se monta con cada lanzamiento de un iPhone nuevo.