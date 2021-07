Pablo Pombo sobre la remodelación del Gobierno: "No ha sido diseñada pensando en España, el propósito no es de país, es de partido"

Pablo Pombo reflexiona sobre la remodelación que sufrió ayer el Gobierno y señala que lo importante es el propósito. ¿Con qué intención se ha desencadenado esta crisis? Nuestro experto en política explica que esta "Lo mollar es lo importante de la crisis. No ha sido diseñada pensando en España. El propósito no es de país, es de partido. Esto va de dos cosas, la primera, cambiar algunas piezas para poder agotar la legislatura. La segunda, aplicar un cambio generacional en el partido que saque del tablero a los mayores y le permita a Pedro Sánchez controlar las autonómicas y municipales".

Además, subraya que las principales claves de estos cambios son, en su opinión: "1. Sánchez no tiene reango de acción en la zona morada del Gobierno y eso ha quedado claro. 2. Barones puestos en el punto de mira: Page, Lambán y Puig, a los que se han puesto tres ministros de su territorio. 3. La idea para Sánchez: Celebrar municipales y autonómicas antes que generales. 4. Calviño central, ¿por qué sigue? porque no hay sustituta." Pero no solo estas son las claves principales, ¡escucha el audio completo para estar al día de lo más actual!