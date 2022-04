Boris Izaguirre sobre el puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022: "Es merecido"

Boris Izaguirre llega a Por fin no es lunes con ganas de 'rajar' de los Premios Oscar 2022. Empezando por la alfombra roja, que según el escritor "se ha vuelto un desastre". Y sobre el polémico puñetazo de Will Smith a Chris Rock, Boris opina que "es merecido porque el chiste es muy malo e innecesario". Además, dice que Rock es "un pésimo profesional" y critica que Jada Pinkett-Smith, la mujer de Will Smith objeto de la broma del cómico sobre su alopecia, "se queda sentada y no hace nada".

Sobre los estilismos de la gala de los Oscar y sobre Penélope Cruz y Javier Bardem, Boris Izaguirre dice que "son una pareja maravillosa e histórica, mucho mejores que los Reyes Católicos", en relación a cómo representan a España en el mundo. Además, también hablamos sobre el Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra este 2 de abril. Boris nos cuenta que sus cuentos infantiles favoritos "eran los de aventuras".