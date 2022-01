Boris Izaguirre: "Escuchar a C.Tangana a nuestra edad es preocupante"

"C. Tangana nos tiene totalmente obsesionados", dice Boris Izaguirre en Por fin no es lunes sobre el famoso cantante que se ha convertido en toda una estrella de la música actual con su disco 'El Madrileño'. Nuestro colaborador confiesa que últimamente no para de escucharlo, aunque dice que "escuchar a C.Tangana a nuestra edad es preocupante".

Boris Izaguirre también nos quiere hablar de Pablo Urdangarín, segundo hijo de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, que está ejerciendo como "portavoz" de la familia ante la ruptura de sus padres. Boris resalta de Pablo que, a pesar de ser "el tímido" de los hermanos, se está teniendo que enfrentar a un "pelotón de prensa".