Películas para acelerar, ralentizar, distorsionar y viajar en el tiempo

En Por fin no es lunes hablamos sobre la posibilidad de acelerar o ralentizar los audios de Whatsapp o la reproducción de las series de televisión, pero nos tomamos el tiempo necesario para que Andrés Moraleda recuerde en Fuera de Guion películas que van sobre eso: sobre el tiempo. Y sí, también películas que iban sobre acelerarlo, como 'Click'. En ella, Adam Sandler hacía de un arquitecto muy ocupado que no tenía tiempo para su mujer y sus hijos, así que se hace con un mando a distancia que le permite controlar la vida y ralentizar, acelerar e incluso pausar el tiempo.

Al cine de ciencia ficción le ha fascinado esto del tiempo, de jugar con el tiempo, desde hace mucho. Por ejemplo, con la máquina del tiempo, que ya veíamos en la película de 1960 ‘El tiempo en sus manos’ y que ha quedado ligada al diseño ochentero de ‘Regreso al futuro’. Aunque hace falta algo más rápido que un Delorean para viajar en el tiempo. Tal y como explicó el físico y divulgador científico José Luis Crespo (alias QuantumFracture) en el podcast Toma la pastilla roja, viajar en el tiempo es físicamente posible. Otra cosa es que sea complicado. Al pasado no se puede, pero al futuro, por el efecto de la gravedad, se podría hacer si, por ejemplo, diéramos muchas vueltas a la Tierra muy rápido. Es más, se dice que algunos astronautas han llegado a viajar al futuro, aunque sean unas décimas de segundo, que es un concepto que el cine ha desarrollado en películas como ‘Interstellar’.

Otro concepto de ciencia ficción que tiene su cierta base científica es el de la reversibilidad del tiempo. Un concepto que desarrolló el director Christopher Nolan en esa película tan complicada llamada ‘Tenet'. Un concepto complicado, pero que tiene su base científica, aunque, de momento, no se puede probar. Y bueno, si hablamos de viajes en el tiempo de cine no nos podemos olvidar de películas más fantásticas como 'Doctor Strange' o series como 'Doctor Who' o 'El Ministerio del Tiempo'. Incluso el profesor Dumbledore les dio a Harry Potter y a Hermione Granger un 'giratiempo', pero como suele pasar en estas películas, les advirtió que jugar con el futuro y el pasado no es buena idea.