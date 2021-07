Rafael Vila San Juan: "No hemos controlado la pandemia porque parte del mundo no está vacunado"

España lidera la vacunación contra el coronavirus en Europa. Sin embargo, tenemos los indicadores de contagios. Seguimos en los 700 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, unos datos que muestran un panorama de contraste.

También la vacunación en el mundo avanza muy desigual. En algunos casos por las estrategias de sus gobiernos y en otros porque la desigualdad que se manifiesta en otros ámbitos del desarrollo hace mella en la vacunación.

La geopolítica está tratando la manera en la que se inmuniza a los países. Para analizar todas estas cuestiones nos acompaña el director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global de Barcelona, Rafael Vila San Juan, quien ha recordado que: "Tenemos unas vacunas que no evitan el contagio" y que "hay que ir con cuidado porque todavía no hemos controlado la pandemia, entre otras cosas porque, hay una parte del mundo que no está vacunada".

A su vez, ha alertado de que "todos los virus mutan". "Hemos conseguido ese punto en el que el virus empieza a decrecer, ya no va a encontrar personas a las que contagiar por eso es necesaria la inmunidad de grupo. Se podría crear una variante mucho más preocupante", ha reconocido el experto. Respecto a la delta, ha dicho que probablemente "acabe desplazando a las demás pero puede venir otra".

En cuanto a la desigualdad que existe en el ritmo de vacunación ha recalcado que: "Tenemos una capacidad de dosis limitada y estas deberían administrarse de manera coordinada y equitativa" y, especialmente, ha insistido en que "en nuestros países tenemos una serie de dosis comprometidas y por lo tanto hay que vacunar a los jóvenes pero no puede ser a costa de dejar a los países subdesarrollados sin ellas. Es importante que los compromisos de intercambios sean efectivos. No es solo cuestión de justicia social sino también de preservación de la vida humana".