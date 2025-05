Mariano Soto, sobre el campo de Cartagena: "Aquí apreciamos cada gota de agua, para nosotros es oro"

"La Comunidad de Regantes de Cartagena, es una de las más grandes de España", así la describe para Onda Agraria Mariano Soto García, secretario de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. "Estamos hablando de 42.00o hectáreas; es uno de los regadíos más tecnificados del mundo. Próximamente tendremos la visita de expertos del Banco Mundial", señala.

Retos del campo

Aprovechando la celebración de la decimosexta edición de la Fiesta de la Patata, en Onda Agraria hemos aprovechado para tratar los asuntos que preocupan actualmente a todos aquellos que viven del campo y lo que da la tierra.

"Hemos presentado múltiples informes técnicos que demuestran que es compatible la situación actual del trasvase y no hace falta que se recorte agua", explica Soto. "Hemos aprovechado un 50% de las aguas que estaban previstas llegar aquí y al final solo vamos a disponer de un 25% de ese bien tan preciado. Nosotros tenemos clarísimo que la cuenca tiene que garantizar todos sus usos y los agricultores lo tienen claro, no quieren quitarle el agua a nadie. Aunque también creemos que todo esto no es por problema de agua. Por supuesto que vamos a defender el buen estado de las masas de agua, de los ríos... Eso lo tenemos muy claro. Pero estamos convencidos de que es totalmente compatible ese trasvase con ese buen estado".

Tecnificación: papel clave de la tecnología

"Aquí apreciamos cada gota de agua, para nosotros es oro", señala Soto. "Los agricultores están aplicando las últimas tecnologías, como la sonda de humedad", explica. "Para que todo el mundo lo entienda, el suelo es la reserva de agua y es como si fuera el depósito del coche". De esta manera, añade, "la sonda marca cuándo estás en la reserva y tienes que aplicar el riego; y también marca cuando está lleno, lo que quiere decir que si estás regando, al final estás desperdiciando ese agua".

Además de la técnica de la sonda de humedad, en Cartagena han dado un paso más allá y han digitalizado "todas las parcelas del campo de Cartagena", explica Soto. "Hablamos de unas 24.000 parcelas donde todo el mundo está identificado, lo que permite repartir el agua por cupos".

Combatir el futuro

Preguntado por el camino a seguir de cara al futuro, en relación con la disponibilidad de agua en años venideros, Soto afirma que seguirán "apostando por el mix de recursos hídricos". Según apunta, se trata de una combinación de diferentes factores, como "el uso del agua desalada, la reutilización, aprovechar el agua subterránea, la digitalización", etc.

Desde el campo de Cartagena "seguirán apostando por soluciones basadas en la naturaleza, intentar reducir pesticidas y seguir promoviendo buenas prácticas".

'Onda Agraria, desde Cartagena

