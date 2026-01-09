La emoción de Elena Gijón al despedirse de los oyentes de Onda Cero: "La radio ha sido mi vida"

Elena Gijón ha cerrado este viernes una etapa muy importante en su vida. Este ha sido el día en el que ha dicho adiós a la audiencia de Onda Cero, a la que lleva contándoles la actualidad desde Noticias Mediodía y los servicios informativos de la cadena durante toda su carrera como periodista.

Para despedirse ha escogido el mítico 'Walk of life' de Dire Straits, una canción con la que ha recordado que hace 38 años cruzó por primera vez la puerta de una emisora "con la incredulidad de quien había soñado ponerse ante un micrófono y le llegaba la oportunidad" y que hace 35 llegó a Onda Cero, donde no sólo ha crecido como periodista, sino que se ha sentido "profundamente cuidada, respetada y, sobre todo, feliz".

La radio ha sido mi vocación y mi vida

Esta misma canción le ha servido a Elena Gijón para decir adiós y resaltar lo importante que ha sido la radio en su vida donde siempre ha habido un transistor encendido "en casa de mis padres, después en la mía".

"La radio ha sido mi vocación y mi vida", ha continuado Gijón con un nudo en la garganta al evocar que en Onda Cero ha tenido "el privilegio de narrar centenares de eventos, de ser testigo de la historia, de entrar en sus hogares cada día".

Pero, además de las coberturas, ha querido subrayar "por encima de todo" que lo más importante de estos años de radio ha sido la gente, "compañeros maravillosos que se han convertido en familia".

Ha querido Elena Gijón hacer una mención especial a sus compañeros Paloma de Prada, Cristina Rovirosa, y Dani Solís, quienes también se jubilan y empiezan una nueva etapa.

En este punto de su despedida, la presentadora ya no ha podido controlar la emoción porque han entrado en el estudio para arroparla y homenajearla todos sus compañeros del equipo de informativos de Onda Cero Madrid.

Elena Gijón ha concluido su adiós a los oyentes dándoles las gracias y asegurando que se va "feliz" y sintiéndose "la persona más afortunada del mundo".