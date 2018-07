Soprende que verificadores supuestamente avanzados no se enteren de lo que pasa

EL BLOG DE ELENA GIJÓN

Los verificadores internacionales se extrañan de que España no aplauda el gesto de ETA. Nosotros nos asombramos de que cobren como expertos 750 euros diarios y no se enteren de lo que pasa. Nos deja atónitos que llamen desarme a enseñar cuatro pistolas y luego permitir que se las lleven sin más comprobación. Nos pasma que personas tan supuestamente avezadas no se hayan documentado sobre las muchas veces que ETA nos ha mentido. Y nos deja boquiabiertos que digan que ahora los asesinos están comprometidos con la paz.