EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "La única urgencia que acucia al presidente es que Puigdemont y sus siete votos se sientan cuidados y mimados"

Elena Gijón reflexiona en Noticias mediodía sobre la reunión en Bruselas de Illa con Puigdemont.

ondacero.es

Madrid |

España ha destruido 200.000 empleos en el mes de agosto. 200.000 personas al paro. Y sin poder mejorar las políticas de empleo porque ni hay presupuestos ni Sánchez va a dejar de gobernar por lo tenerlos.

La única urgencia que acucia al presidente es que Puigdemont y sus siete votos se sientan cuidados y mimados. Por eso hoy Sánchez envía a Illa a Bruselas. Para que el presidente de la Generalitat le haga cuatro cucamonas al forajido en medio de un ambiente general de que la amnistía total al fugado puede llegar en cualquier momento. No de la mano de la justicia o de algunos jueces a los que Sánchez considera díscolos por no plegarle. De la mano de la propia presidencia del gobierno.

