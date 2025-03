Elena Gijón: "Sumar vota 'no' a la OTAN, el surrealismo de nuestra política alcanza tintes épicos."

'OTAN no'. Sé que a muchos de ustedes les habrá salido inmediatamente lo de 'bases fuera'. No, eso no se ha gritado hoy en el Congreso. Pero Sumar, el partido que conforma la mitad del Gobierno, ha votado a favor de que España se salga de la Alianza Atlántica.

Lo ha hecho mientras el presidente del Gobierno está en Bruselas defendiendo que se aumente el gasto en defensa. El surrealismo de nuestra política alcanza tintes épicos. Un presidente que no tiene el aval de su gobierno, tampoco del parlamento porque no ha acudido a él y que no está respaldado ni siquiera por los partidos con los que gobierna.