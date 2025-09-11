Elena Gijón: "¿Y con qué chantajeó Junts a la vicepresidenta Díaz en esta ocasión?"

Y nosotros no libramos. Muy al contrario de sus señorías. Día de festivo en el Congreso para que los diputados catalanes puedan celebrar la Diada. Bueno por eso y porque el Gobierno creyó que si adelantaban la votación de la jornada laboral, Junts se lo agradecería apoyándoles. Pero Junts tumbó la ley. Yolanda Díaz le ha dicho a Alsina que no le importa la derrota...porque es la derrota de quien no se deja chantajear.

Vaya sorpresa. Junts chantajea. ¿Y con qué chantajeó a la vicepresidenta en esta ocasión? ¿Qué cosa tan grave les pidió que hasta ella dijo que no?. Nos hemos quedado con las ganas de saberlo. Sánchez quizá lo sepa. Pero tampoco lo ha hecho público. De hecho el debate no le interesó mucho. El presidente del que se denomina el gobierno más social de la Historia no participó en la sesión de la jornada laboral. Se fue al cine.