Elena Gijón: "No se puede hacer política sin presupuestos, que es como pretende gobernar el PSOE"

Carlos Mazón pacta con Vox los presupuestos de la reconstrucción. Dice que son números realistas para impulsar de nuevo la economía valenciana. A nadie se le escapa que con estas cuentas el presidente de la Generalitat apuntala su continuidad al frente del gobierno autonómico.

Incluso ante las voces críticas dentro de su propio partido que, sin embargo, no olvidan que para reflotar Valencia son imprescindibles unas cuentas. Que no se puede hacer política sin presupuestos, que es como pretende gobernar el PSOE. Y no se olvidan de recordar un día sí y otro también que el PSOE con un fiscal general imputado, exministros en el banquillo y el entorno familiar del presidente bajo investigación, no está para dar lecciones de cómo actuar en política a nadie.