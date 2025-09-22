EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "No se puede generar más temor en mujeres víctimas de violencia"

Elena Gijón analiza en 'Noticias mediodía' sobre la falta de acción del Gobierno y el Ministerio de Igualdad ante el fallo con las pulseras antimaltrato y los avisos previos que se produjeron.

Elena Gijón

Madrid |

Igualdad ha hecho durante meses caso omiso a las denuncias que jueces, víctimas y policías llevan semanas realizando sobre los fallos en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Evidencian que la actual ministra, Ana Redondo, orilló las quejas que le hicieron llegar tanto en reuniones como por escrito.

La anterior titular del departamento, Irene Montero, cambió la concesión de los dispositivos para que salieran más baratos. Y ahora Yolanda Díaz afirma que hay que hacer una pequeña investigación. Y lo de pequeña es textual. Cierto. No se puede generar más temor en mujeres víctimas de violencia. Pero esa alarma la provocan los errores contrastados del sistema y los que los ignoran, minimizan o justifican en vez de solventarlos.

