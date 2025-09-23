Elena Gijón: "El PSOE no puede contener la hemorragia entre los socios"

Pedro Sánchez se encuentra a miles de kilómetros de España. En Nueva York. En la asamblea de la ONU donde ha pedido la incorporación de Palestina como miembro de pleno derecho y el fin de la matanza en Gaza.

Y mientras él se vuelca en su imagen internacional que tanto ha cuidado con éxito dispar....en España se le han abierto tres vías de agua muy importantes.

La primera, por ser la última que se ha producido: su hermano se sentará finalmente en el banquillo. La segunda, la confirmación de que el ejecutivo sabía de los fallos en las pulseras antimaltrato y que ni lo comunicó ni lo solventó. Y tercera grieta: La coalición de gobierno se va a romper esta tarde en la votación sobre el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña.

Junts, el sostén, lo exige. Podemos y parte de Sumar no traga. Y el PSOE no puede contener la hemorragia entre los socios. Son las ocho de la mañana en Nueva York. Desayuno amargo para el presidente.