Elena Gijón: "Con presupuestos o sin presupuestos. Pedro Sánchez sigue adelante"

Con presupuestos o sin presupuestos, Pedro Sánchez sigue adelante. No podemos decir que el presidente del Gobierno no haya sido fiel a su manual de resistencia que consiste en aguantar pase lo que pase. Incluso que es absolutamente fiel a sus legendarios cambios de opinión, recuerden cuando le pedía a Rajoy que se fuera porque no conseguía aprobar las cuentas.

Es leal así mismo, sí. Pero poco a los modos democráticos y constitucionales que, al menos, deberían invitarle a presentar unas cuentas. Pues ni eso. Ya me dirán como justificar a un Gobierno que no tiene cuentas que avale sus políticas y que dadas las discrepancias con sus socios solo ha conseguido sacar adelante 11 leyes, la ingente mayoría por el apoyo del PP. Socios que ayer votaban por salirnos de la OTAN mientras el presidente trataba de convencer a Europa de nuestro compromiso en la defensa común.