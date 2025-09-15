Elena Gijón: "Nos esperan meses duros, porque el manual de resistencia no contempla la derrota"

Pedro Sánchez necesita votos. Los que las encuestas, salvo el CIS, le niegan. Y este fin de semana ha creído encontrar un filón por la izquierda liderando y jaleando el boicot a La Vuelta Ciclista. No está en cuestión el derecho a manifestarse. Se objeta jalear la movilización ciudadana desde el Gobierno y justificar los altercados, sea por el intolerable exterminio a los palestinos o por cualquier otra cosa.

Sánchez ha bendecido técnicas de violencia callejera, se ha puesto del lado de los que agredían a las fuerzas de seguridad y ha gritado al mundo nuestra incapacidad para mantener la seguridad en grandes eventos y, ojo, que nos viene la final de la Champions y vamos a organizar un Mundial.

Nos esperan meses duros porque el manual de resistencia no contempla la derrota, haya que utilizar lo que haya que utilizar.

Elena Gijón en la entrada de Noticias mediodía | ondacero.es