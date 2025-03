Elena Gijón: "Nadar en la abundancia es lo que tiene. ¿No lo han notado ustedes mes a mes?"

La riqueza de las familias españolas está en máximos. Sánchez dixit. Y lo hace apoyándose en un informe del Banco de España que dice justo lo contrario.

Que sostiene que no paramos de empobrecernos, que hay más personas en pobreza energética y niños por debajo del umbral de la pobreza que nunca. Pero qué más da. En este caso no hay bulos que valga. Hay que vender abundancia, dinero que nos sobra....Y como atamos perros con longaniza, hay dinero de sobra hasta llegar al tope de déficit que nos impone Bruselas para dedicarlo a los gastos en defensa. E incluso, miren por donde miren, para que determinados perceptores del salario mínimo no tributen. Y así salvamos a la soldado Yolanda Díaz. Nadar en la abundancia es lo que tiene. ¿no lo han notado ustedes mes a mes?