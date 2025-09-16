Elena Gijón: "A Moncloa, una vez más, le puede la propaganda"

Israel ha cometido genocidio en Gaza. Dice la ONU que no hay duda del delito porque el ejército israelí ha cumplido cuatro de los cinco requisitos genocidas. Hamás, con los abominables asesinatos y secuestros del 7 de octubre de 2023, le dio la gasolina que necesitaba a un primer ministro israelí procesado por corrupción, contestado en su país y que depende de la ultraderecha para gobernar. Hamás le dio motivos y Netanyahu puso el ensañamiento: la muerte de 75.000 palestinos, por las que no solo la comunidad internacional, sino también en su propio país, le están pidiendo explicaciones y responsabilidades.

El Gobierno español, que enseguida agarró la bandera palestina que tanto moviliza a una parte de su electorado, prometió el embargo de armas a Israel. Y resulta que era tan urgente, tan urgente, que por segunda semana no se va a aprobar en Consejo de Ministros. A Moncloa, una vez más, le puede la propaganda.

Elena Gijón | ondacero.es