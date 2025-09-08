Elena Gijón: "Moncloa debería consensuar con la oposición la política exterior como asunto de Estado"

El Gobierno anuncia la aprobación urgente de un Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel. Resulta que llevaban meses diciéndonos que el embargo de armas era efectivo. Si lo era, ¿para qué necesitan el Real Decreto? Y si no lo era ¿nos han mentido una vez más? Segunda consideración.

Un Real Decreto Ley tiene que pasar por el Congreso, así que está al albur de lo que quieran votar los grupos, Junts por ejemplo. Así que saldrá adelante, o no, si es que los de Puigdemont no quieren. Y por último. La actuación de Israel en Gaza es simplemente inadmisible. Pero Moncloa debería consensuar con la oposición la política exterior como asunto de Estado, y como siempre se ha hecho en España, consenso y no actuar a golpe de efecto de cara a la galería.