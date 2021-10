Elena Gijón: "Llevar una bandera de España se considera facha"

Son las dos de tarde del día de la Fiesta Nacional de España en el que llevar una bandera rojigualda se considera facha, celebrar la festividad del Pilar de meapilas, elogiar el papel de la Guardia Civil propio de militaristas y defender que los descubridores además de errores cometieron muchos aciertos discurso de opresores.

Todas estas lindezas nos las dedicamos entre nosotros, entre españoles. Somos un país que chapotea bien en la descalificación del que piensa distinto. Hablamos de diversidad y pluralidad pero con la boca pequeña. Y sin embargo, no perdamos la esperanza.

Algún día, llevar una bandera de España con orgullo, admirar a la Guardia Civil, sentir la festividad del Pilar o argumentar que en América no sólo fuimos genocidas, también libertadores, serán simplemente opiniones personales que podrán rebatirse o no desde los argumentos y no desde el chorreo descalificativo tan propio de estos tiempos.