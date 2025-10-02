Elena Gijón: "La legislatura es cada vez más inconsistente"

Pedro Sánchez garantiza que va a cumplir con su obligación constitucional y presentará unos presupuestos. Y en Onda Cero el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García - Page, ha dicho que la credibilidad del Gobierno en este capítulo está por lo suelos. Por no hablar de que el presidente ya se ha saltado la obligación constitucional. Es decir, que los presupuestos estuvieran en el Congreso hace dos días.

La legislatura es cada vez más inconsistente, sí. Por falta de cuentas y por la incapacidad para aprobar nada a no ser que el gobierno se deje estrujar. En estas condiciones, el único barón socialista que gobierna una comunidad y que lo hace con mayoría absoluta sugiere que habría que abrir el debate de la posible convocatoria electoral. No sabemos si Sánchez está en eso. Pero el futuro procesal de su esposa a la que hoy el juez Peinado propone juzgar con jurado en todas las causas va a tener más influencia en esa convocatoria que lo que Page defienda.